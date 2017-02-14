Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından resmi törenle karşılandı.
- RİYAD (AA)
Bahreyn'deki temaslarını tamamlayarak Körfez ülkeleri ziyaretinin ikinci durağı olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Kral Selman tarafından resmi törenle karşılandı.
Yemame Sarayı'nda gerçekleşen resmi tören sonrasında Kral Selman tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilen öğle yemeğine geçildi.
Erdoğan daha sonra iki ülke arasında gerçekleşecek heyetler arası görüşmelere iştirak edecek.
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