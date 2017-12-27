Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta şehitler anıtını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus’ta şehitler anıtını ziyaret etti.
- AA
Erdoğan, Tunus ziyareti kapsamında bir dizi temaslarda bulundu. Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Erdoğan, mevkidaşıyla baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı, ortak basın toplantısı düzenledi.
Sibsi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Devlet Nişanı" takdim edildi, Erdoğan onuruna da resmi yemek verildi.
Erdoğan, Tunus'tan, Türkiye'ye hareket etmeden önce, 2011'de yaşanan Arap Baharı sırasında, şehit edilenler anısına yapılan "Şehitler Anıtı"na geldi.
İki ülkenin milli marşlarının okunması sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı.
Şehitlerin ruhuna Fatiha Suresi okudu, ardından şehitlerin anısına üç el saygı atışı yapıldı.
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