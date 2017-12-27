Afrika ziyaretlerinin son durağı olan Tunus'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunuslu mevkidaşı El-Baci Kaid es-Sibsi ile ortak açıklama yaptı. Tunus ile ticari ilişkiler, ABD'nin hukuksuz Kudüs kararı sonrası BMGK kararı, Filistin meselesi ve Suriye gibi konulara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir. Böyle birisine bu işi o götürebilir diyemeyiz. Öldürülmüş insanlara haksızlık olur bu. Suriye'de hala kan gövdeyi götürüyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Görüşmelerimizde ikili ve bunun yanında özellikle bölge sorunlarını ele aldık. Son dönemde gerek Türkiye gerek Tunus'taki yoğun gündem nedeniyle gerçekleştiremediğimiz üst düzey ziyaretlere ivme kazandırma kararı aldık. Bakanlarımızın çok daha sık bir araya gelmeleri gerekiyor. İşbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz.

TUNUS'UN KALKINMASI, TÜRKİYE'NİN KALKINMASI DEMEKTİR

Tunus'un yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve dış ticaret açığının nedenini görüştük. Türkiye olarak fikirlerimizi paylaştık. Ticaretin dengeli bir şekilde artırılması konusunda mutabık kaldık. Tunus'un huzurunu istikrarını ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması Türkiye'nin kalkınması demektir. Özel sektörümüzü Tunus'a yatırım yapmaya teşvik edeceğiz.

AFRİKA'DA FETÖ İLE MÜCADELE

Tunus'un terörle mücadelesine tam destek veriyoruz, vermeye de devam edecğiz. Türkiye Tunus'la devam eden işbirliğini geliştirmeye hazırdır. FETÖ ile mücadelemizde verdiği destek için Tunus makamlarına müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim.

KUDÜS BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Başta Kudüs olmak üzere birçok meselede dayanışmayı sürdürüyoruz. ABD'nin Kudüs hakkındaki attığı yanlış adımın BM Genel Kurulu'nda nasıl geri döndüğünü gördük. Bundan sonra ne adımlar atacağız bunları konuşarak görüşerek adımları atacağız.

Türkiye ve Tunus, hep birlikte, güçlü şekilde şunu söylemektedir. 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.' Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik hiçbir adım kabul edilemez. İstanbul'da olağanüstü toplanan İTT zirvesinde aynı hususa vurgu yapmış ve sonuç bildirgemizi açıklamıştık. Adaletsiz bu karara müsamaha göstermedik. Filistin'e desteğimizi sürdüreceğiz.

BMGK REFORME EDİLMELİDİR

BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi arasında bir Müslüman ülke yok. Bu BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi lazım. BM'nin 196 üyesi var. Dönüşümlü olarak BMGK'da hepsinin burada iki yılda bir yer alması gerekir. Bu teklifimdir. İkili görüşmelerimizde herkes haklısınız diyor. Ama kimse ses çıkartamıyor. Acaba ABD, Fransa, Rusya, İngiltere, Çin ne der diyorlar. BM Genel Kurulu'nda hedefe ulaştık. Tehditle bu işin olmayacağı ortaya çıktı. Filistin'in devlet olarak tüm dünyada tanınmasını sağlama çalışmalarını hep birlikte yürüteceğiz. Burada Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tutumu çok çok önemli.

TÜRK VE TUNUSLU BAKANLAR ARASI ÇALIŞMALAR

Aramızda bugün şöyle bir şey oluşturduk. Ekonomi Bakanlarımız, Milli Savunma Bakanlarımız bir dar kapsamlı çalışma yapacaklar. Nerede bazı sıkıntılar var bunları aşalım istiyoruz. Ne gibi ithalatlar yapabiliriz ki buradaki cari açığı düşürelim. Zeytinyağı ithalatı olabilir, bu konuda çalışmalar yapılacak. Turizm ile ilgili çalışmalar var.

TERÖRLE MÜCADELE

DEAŞ'a yönelik mücadele olsun diğerleri olsun güvenlik güçlerimiz istihbarat ve bilgi paylaşımını yapmalı. Bu bilgi paylaşımlarıyla binlerce teröristi ya ülkelerine gönderdik ya da cezaevlerine koyduk.

Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması bizim ortak irademizdir. Burada fiili bir işgal var. Bu nedenle tabelalarımızı asamıyoruz. Türkiye olarak Filistin'de büyükelçi olarak görevlendirdiğimiz bir başkonsolos var. Doğu Kudüs bizim için bir başkenttir. Bunu ilan etmiş vaziyetteyiz. İşgal altındaki Kudüs'te bunu uygulamaya sokabilmek mümkün mü değil mi?

ESED, DEVLET TERÖRÜ ESTİRMİŞ BİR TERÖRİSTTİR

Suriye'de bir defa Esed ile yürümek mümkün değildir. 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız. Suriye halkı böyle birini başında görmek ister mi? Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir. Böyle birisine bu işi o götürebilir diyemeyiz. Öldürülmüş insanlara haksızlık olur bu. Suriye'de hala kan gövdeyi götürüyor.