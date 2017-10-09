Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi’nin altıncı toplantısı nedeniyle Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, başkent Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke milli marşlarının okunduğu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Daha sonra Erdoğan’a Ukraynalı heyet, Poroşenko’ya ise Türk heyeti tanıtıldı. Erdoğan ve Poroşenko daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna’daki temasları sırasında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik edecek.

Erdoğan temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan ve Poroşenko daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan temasları kapsamında Ukrayna Parlamentosunu ziyaret edecek ve Parlamento Başkanı Andriy Volodymyrovych’i ziyaret edecek. Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman’ı da ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kırım Tatar Toplumu temsilcilerini kabul edecek. Erdoğan, Ukrayna’daki temaslarını tamamlayarak temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’a geçecek.