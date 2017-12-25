Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da Hartum Üniversitesi tarafından kendisine takdim edilen fahri doktora törenine katıldı.

Haberin
videosu
  • AA
  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da Hartum Üniversitesi tarafından kendisine takdim edilen fahri doktora törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteye gelişinde sevgi gösterileriyle karşılandı. Sudanlılar Erdoğan'a;  tekbirler, kelime-i tevhidler ve sloganlarla eşlik etti. 

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Dünyayı alt üst eden kehanetler

Dünyayı alt üst eden kehanetler

Kimler renkli tulum giyecek? İşte o isimler...

Kimler renkli tulum giyecek? İşte o isimler...

34 bin yıl önce ölen bu yaratık şoke etti!

34 bin yıl önce ölen bu yaratık şoke etti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA