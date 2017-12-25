Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da Hartum Üniversitesi tarafından kendisine takdim edilen fahri doktora törenine katıldı.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da Hartum Üniversitesi tarafından kendisine takdim edilen fahri doktora törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteye gelişinde sevgi gösterileriyle karşılandı. Sudanlılar Erdoğan'a; tekbirler, kelime-i tevhidler ve sloganlarla eşlik etti.
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