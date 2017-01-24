Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: Aynısını burada da yapabilirler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Afrika turunun ikinci durağı olan Mozambik'te Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile baş başa görüştü ve heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmelerin ardından, Erdoğan ve Nyusi Türkiye ile Mozambik arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

Erdoğan ve Nyusi imza töreninin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Nyusi'ye özellikle şahsına, heyetine göstermiş olduğu ev sahipliği için teşekkür ederek, "Bugün gerek ikili gerekse heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmelerle Türkiye-Mozambik, 'bugüne kadar geldikleri nokta ve bundan sonra varacakları nokta ne olabilir?' bunları görüşme fırsatını yakaladık." diye konuştu.

Türkiye'den Mozambik'e ilk defa bir cumhurbaşkanı olarak kendisinin geldiğini ve bundan sonraki sürecin üst düzeyde çok daha farklı yürüyeceği inancını taşıdığını vurgulayan Erdoğan, "Ben Cumhurbaşkanı ile 2014 yılında özel bir ziyaret vesilesiyle Türkiye'de bulunduğu sırada bir araya gelmiş ve bir verimli görüşme yapmıştık. Üç yıl aradan sonra bu kez cumhurbaşkanı sıfatıyla geliyorum. Bu tarihi ziyaretin iki ülke münasebetlerini güçlendirmesi en büyük temennimdir." ifadelerini kullandı.



Mozambik'in bağımsızlığını kazanmasının ardından yaşadığı zor günleri geride bırakarak, bundan sonra aydınlık yarınlara bakan bir ülke konumuna geldiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültürel zenginliği ve barındırdığı büyük ekonomik potansiyelle Mozambik, Afrika kıtasının istikrarlı ülkelerinden biri olmayı başarmıştır." dedi.

- "Mozambikli dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Mozambik'te farklı kültürlerden, inançlardan, etnik kökenden insanın aynı çatı altında barış ve huzur içerisinde yaşadığına işaret eden Erdoğan, "Kıtada gerilimlerin arttığı, çatışmaların yaşandığı bir dönemde bu büyük bir kazanımdır. Birlik ve dayanışma süreci olduğu müddetçe Mozambik'in geleceği çok daha aydınlık olacaktır. Bu ülkenin içinde bulunduğu bazı güçlerin veyahut da güçlüklerin geçici olduğu kanaatindeyim. Nitekim Mozambik, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin unsurlarını 5 yıllık stratejik programına yansıtmıştır. 2030 hedefleri doğrultusunda çabalarını sürdürmekte, Mozambik milli marşında olduğu gibi yeni bir geleceği taşlarını üst üste koyarak inşa etmekte kararlıdır. Biz de Türkiye olarak bu süreçte Mozambikli dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Nyusi ile yaptığı görüşmede geleceğe dair vizyonunu kendileriyle paylaşma fırsatı bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bölgesel ve uluslararası konularda yaşadığımızın tecrübelerimiz var. Yaklaşık 11 yıllık başbakanlığım dönemi, ardından üç yıla kadar cumhurbaşkanlığı dönemimde edindiğim ulusal, uluslararası tecrübelerimizi ben Sayın Nyusi ile paylaştım. Özellikle de ekonomi alanında yaşadığımız sıkıntılar vardı ve 'bunları nasıl aştık, bugünlere nasıl geldik' bunları paylaşma fırsatım oldu. Özellikle de IMF noktasındaki düşüncelerimi paylaştım, çünkü görevime geldiğimizde bizim IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Mozambik'in de yaklaşık 1,5 milyar dolar borcu olduğunu öğrendim. Tabii bir faiz ve enflasyon sarmalının olduğunu da gördüğüm için bu konuda da nasıl biz buralardan sıyrıldık ve bu konuda ne gibi adımlar atılması lazım bunları da paylaşma fırsatımız oldu."

İlgili bakanların birbirleriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini, bundan sonraki süreçte de bu görüşmelerin devam ettirilmesinin faydasına inandığını vurgulayan Erdoğan, ilgili bakanların vize, ekonomi, ticaret gibi 6 farklı alanda önemli anlaşmalara imza attığını bildirdi.

Erdoğan, özel sektör temsilcileriyle bir araya geleceklerini belirterek, 150 kadar özel sektör temsilcileriyle Mozambik'te bulunduğunu, içerisinde her sektörden yatırımcının olduğunu ifade etti.

Erdoğan, inşaat sektörünün ötesinde HES'lerle, rüzgar ve güneş enerjisiyle, hidroelektrik ve termik santrallerle temayüz etmiş firmaların bulunduğunu da vurguladı.

Bütün bunlarla Mozambik'te ne gibi yatırımlar yapılırsa, ülkenin nasıl çok daha güçlü bir konuma gelmesi gerektiği hususuna işaret eden Erdoğan, "Bunu 'kazan-kazan esasına göre yapmalıyız' diye düşünüyorum. Onun için Mozambikli iş adamlarıyla, Türk iş adamlarının dayanışma içerisinde gerek Mozambik'te, gerek Türkiye'de, gerekse üçüncü ülkelerde birçok adımı dayanışma halinde atabiliriz, atmalıyız diye düşünüyorum. Bizler bu alanlardaki tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansının (TİKA) Maputo'da ofis açmak istediğini, Cumhurbaşkanı Nyusi'ye özellikle bunu ifade ettiğini aktardı. TİKA'nın, dünyanın dört bir yanında yürüttüğü başarılı çalışmaları, Mozambik'in ihtiyaçları temelinde ve makamlarla işbirliği halinde sürdüreceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "İlişkilerimizi ve işbirliğimizi eşit ortaklık ve karşılıklı saygı kazan-kazan esasına göre ilerletmeye özen gösteriyoruz. Bu anlayış bize kalıcı ilişkiler ve dostluklar tesis etme imkanı veriyor. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2016 yılı Kasım ayı itibarıyla 103 milyon dolar, bizim aleyhimize önemli değil fakat biz, bunu yeterli bulmuyoruz. İlk etapta Mozambik-Türkiye arasındaki bu ticaret hacmini 250 milyon dolara, ikinci etapta ise bu ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmamız inanıyorum ki her iki ülke için de isabetli olacaktır."

- "Mozambik, Türkiye'de büyükelçiliğini açmalıdır"

İki ülke arasındaki ilişkilerin, 2011 yılında Türkiye'nin Maputo'da büyükelçilik açmasıyla farklı bir noktaya geldiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşlere yer verdi: "Bizim şu anda arzumuz Mozambik, Türkiye'de büyükelçiliğini açmalıdır ve biz bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Bunu başardığımız takdirde inanıyorum ki aramızdaki ilişkiler büyükelçilerimizin gayretleriyle çok daha farklı bir konuma ulaşacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan Fetullahçı Terör Örgütüyle mücadeleyi de konuştuk ve bu konuda kendilerinden özellikle desteklerini istedik. Zira Mozambik'te de belli yerlerde bunların nasıl ki bizde silahlı kuvvetlerine yerleşmişlerse, nasıl ki polis teşkilatımıza yerleşmişlerse, nasıl ki devletin kurumlarına yerleşmiş, sızmışlarsa aynı prensibi, dünyanın dört bir köşesinde yaygın olan bu örgüt, burada da yapacaktır, bunun farkında olması temennisinde bulundum. Bu bir dost, bir kardeş temennisidir."

Erdoğan, Mozambiklilerin çok kullandıkları "Dostu olan kişi her şeye sahiptir." şeklinde bir sözü olduğunu anımsatarak, "Ben de dostu olan bir arkadaşımla bunları rahatlıkla konuştum. Birlikte zor günde aşacağımız konular var, biz her şeye hazırız ve biz Mozambik'in kara gün dostuyuz." dedi.

Ziyaretinin iki ülke arasındaki uzun soluklu işbirliğinde bir dönüm noktası olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Kıymetli dostum, Nyusi'nin şahsında tüm Mozambikli dostlarımıza şahsım ve heyetim adına kalbi şükranlarımı ifade ediyorum."