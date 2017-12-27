Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Abeşe'ler karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ı dünkü Çad ziyaretinde 'Abeşe' olarak da bilinen, tarihi geçmişleri Osmanlı Devleti'nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan Türk kökenli yaklaşık 200 Çadlı karşıladı. 'Abeşe'ler Türk bayrakları sallayıp sevgi gösterilerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü ziyaretinde Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi tarafından resmi törenle karşılandı. Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.
OSMANLI DÖNEMİNE DAYANIYOR
Havalimanından çıkışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Abeşe" olarak da bilinen, tarihi geçmişleri Osmanlı Devleti'nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan Türk kökenli, yaklaşık 200 Çadlı selamladı. Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve adını bağırarak sevgi gösterisinde bulunan Abeşelere makam otomobilinin camından el sallayarak karşılık verdi.
ERDOĞAN İŞ FORUMUNDA KONUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hani var ya 'borç alan daha sonra da emir alır.' Şimdi öyle yapmıyorlar mı dünyada? Bakıyorsunuz borç değil güya şöyle ufak ufak hibeler veriyorlar, ardından da emirler veriyorlar. Afrika'yı böyle sömürmediler mi? Afrika'yı böyle sömürdüler. Hala da böyle sömürmeye devam etmiyorlar mı? Aynen böyle sömürmeye hala devam ediyorlar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hilton Otel'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Çad İş Forumu'nda Türk ve yabancı iş adamlarına hitap etti. Türkiye ile Çad arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlaması beklenen İş Forumu'nda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Çad'a gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilk ziyaret Cumhurbaşkanı olarak bana nasip oldu. Bundan dolayı ayrıca mutluyum." ifadesini kullandı.
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