Almanya'nın ilk azınlık siyasi oluşumu Yenilik ve Adalet Partisi (BİG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere yönelik yaptığı "birlik olun" çağrısına uyarak Türk kökenlilerin kurmuş olduğu diğer parti olan Alman Demokratlar Birliğine (ADD) birleşme çağrısı yaptı.

Köln'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldız, "Güçlü bir Türkiye olmazsa bizim gidecek yerimiz yok. Balkanların gideceği yer Türkiye, Arapların gideceği yer Türkiye, Avrupa Türklerinin de gideceği yer Türkiye. Eğer burada ciddi soykırımlar, ırkçılıklar yaşanırsa gideceğimiz yer Türkiye. Türkiye güçlü olmak zorunda. Bu sorumluluk gereği de Cumhurbaşkanımızın 'birlik olun' mesajını duyduktan sonra biz dedik ki tamam bu en doğru şey, biz bu birliği öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının birleştirmeye yönelik olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Bu devlet meselesi, milli mesele. Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmaya çalışanların oyununu bozmak zorundayız. Bizim için burada Türk milletinin haysiyeti, Türk insanının birliği o kadar önemli ki bunun için her şeyi feda ederiz. Koltuğumuzu da feda ederiz, gerekirse partimizi de kapatırız." şeklinde konuştu.

Yıldız, Türk kökenlilerin kurduğu ADD partisine çağrıda bulunarak, pazar günü saat 12.00'ye kadar kendilerine yanıt vermelerini beklediklerini, geçmişte yaşananları bir kenara bırakıp BİG yönetimi olarak bu yanıtın olumlu olmasını umduklarını söyledi.

Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: