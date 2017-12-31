Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinde ziyaret ettiği Sudanlı yazar: Erdoğan'ın ziyareti ülkemize çağ atlatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan temaslarında evinde ziyaret ettiği araştırmacı yazar Dr. Fatih Ali Hasaneyn, "Erdoğan'ın ziyareti ülkemize adeta çağ atlatacak." dedi.

Hasaneyn, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi. Bir dönem Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in danışmanlığını yapan Hasaneyn, Erdoğan ile tanışıklığının çok eskilere dayandığını söyledi.

Hasaneyn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ziyaret ederek kendisi ve evini onurlandırdığını belirterek "Sayın Erdoğan, unutmadığını gösterdi, vefasını bir kez daha ortaya koydu. Allah için onu çok seviyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Hasaneyn, İslam dünyasının son durumunu ele aldıklarını dile getirdi.

Sudan ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmaları değerlendiren Hasaneyn, "İki ülke arasında 21 anlaşma imzalandı. Bu mutabakatlar şüphesiz Türkiye ve Sudan'a menfaat sağlayacaktır. Sanayi ve tarım alanlarındaki iş birliği önem arz ediyor. Bilindiği gibi Sudan, tarıma elverişli Afrika ülkelerinden biri. Sanayinin de gelişmesiyle zamanla Sudan bambaşka çehreye bürünecektir. Erdoğan'ın ziyareti ülkemize adeta çağ atlatacaktır." ifadelerini

kullandı.

Hasaneyn, Sudan ve Türkiye arasında en dikkat çekici önerinin ticarette iki ülke parasının kullanılması olduğunu belirterek ortak bankanın kurulmasıyla bu fikrin olgunlaşabileceğini söyledi.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük liderler olduğuna işaret eden Hasaneyn, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Ömer el-Beşir ve halkımız, Erdoğan'ın ziyaretinden çok memnun kaldılar. Özellikle Sudanlı iş adamlarının, imzalanan anlaşmalar sonunda yüzlerinin güldüğüne şahit olduk. Türkiye'nin tecrübe ve bilgisinden faydalanacak Sudanlılar, ülkelerine en güzel hizmeti yapacaktır. Ziyaret, hem Sudan'a hem de Türkiye'ye ciddi getiriler sağlayacaktır."

Hasaneyn, Türkiye'nin Sevakin Adası'ndaki rehabilite çalışmalarına da değinerek "Ada, İslam tarihinde kilit merkezlerden biri olarak gösteriliyor. Tekrar tarihi şöhretine kavuşacak olması sadece Sudan değil, bütün Afrika'yı sevindirecektir. Ümit ediyorum, en kısa zamanda yenileme çalışması biter." ifadelerini kullandı.