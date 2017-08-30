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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları hakkında ABD'de soruşturma açıldı

ABD'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 korumasının da içerisinde olduğu 19 kişi hakkında protestoculara şiddet uyguladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti esnasında protestoculara saldırmakla suçlanan 15 koruması hakkında ABD'de soruşturma başlatıldı.

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