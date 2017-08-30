Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları hakkında ABD'de soruşturma açıldı
ABD'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 korumasının da içerisinde olduğu 19 kişi hakkında protestoculara şiddet uyguladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti esnasında protestoculara saldırmakla suçlanan 15 koruması hakkında ABD'de soruşturma başlatıldı.
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