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Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi: Tunus 2014 anayasası yeterli derecede aktif hale getirilemedi

Tunus'un 62'nci Bağımsızlık Bayramı kutlamaları çerçevesinde üst düzey yetkililere hitap eden Cumhurbaşkanı Sibsi, anayasal ve ekonomik sorunlara ağırlık verdiği konuşmasında, 2014 anayasasının yeterli derecede aktif hale getirilemediğini ifade etti.

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Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ülkede birçok göstergenin ekonomik sıkıntının varlığına işaret ettiğini söyledi.

Sibsi, Tunus'un 62'nci Bağımsızlık Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kartaca Sarayı'nda üst düzey yetkililere hitap etti.

Anayasal kurumlar tamamlanmadı

Konuşmasında anayasa ve ekonomiye ağırlık veren Sibsi, 2014 anayasasının yeterli derecede aktif hale getirilemediğini ifade etti.

Anayasanın 2014'te onaylanmasından bu yana anayasal kurumların oluşturulması gerektiğini dile getiren Sibsi, bu kurumlar arasında Anayasa Mahkemesinin önemine vurgu yaptı.

Sibsi, geçen hafta Anayasa Mahkemesi üyelerini seçemeyen mecliste yaşananlara atıfla siyasi ihtilafların Anayasa Mahkemesinin kurulmasını iki yıl geciktirdiğini hatırlattı.

Ekonomik göstergeler sıkıntıya işaret ediyor

Sibsi, ülkedeki ekonomik sıkıntılara değinerek "Birçok gösterge ekonominin sıkıntı yaşadığını gösteriyor." dedi.

Tüm Ortadoğu'da Arap Baharı rüzgarını başlatan 2011 Devrimi öncesindeki kalkınma rakamlarından söz eden Sibsi, 2010'daki genel borçlanma yüzde 40 iken 2017'deki genel borçlanmanın yüzde 70'e yükseldiğine dikkati çekti.

Benzeri kıyaslamayı memur maaşlarında da yapan Sibsi, devrim öncesinde ödenen rakam 2,8 milyar dolar iken 2017'de bunun 7,2 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

Fosfat'taki gerileme

Sibsi 2010'daki toplam fosfat üretiminin 8 milyon 100 bin tondan 2017'de 3 milyon 100 bin tona gerilediğini söyleyerek bunda grevlerin önemli etken olduğuna işaret etti.

Tunus 1881-1956 yılları arası Fransa sömürgesi altında yaşamıştı. Sömürge yönetimine karşı verilen mücadele sonrasında yoğun görüşmelerin ardından 20 Mart 1956'da bağımsızlık kazanılmıştı.

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