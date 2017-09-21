Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Müslüman toplumun temsilcilerine hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin himayesinde düzenlenen 'Türk Amerikan ve Amerikalı Müslüman Toplumuyla Buluşma' programına katıllıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin himayesinde Marriott Marquis Otel'de düzenlenen "Türk Amerikan ve Amerikalı Müslüman Toplumuyla Buluşma" programına katıllıyor.
Konuşmadan satır başları:
ABD toplumunun diğer kesimleriyle uyum içinde yaşamanın yanında buradaki sosyal hayat aktif şekilde katılmanızı istiyorum.
Burada da yaşadığı toplumla entegre olmuş Türk Amerikalılar bizim için önemli kazançtır.
Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeniz çok önemlidir.
Değerli kardeşlerim 3-5 salon teröristine bu güzel toplantımızı feda etmeyelim.
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Ayrıntılar birazdan...
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