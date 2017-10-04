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Dağıstan Lideri Abdulatipov görevi bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Lideri Ramazan Abdulatipov'un erken emeklilik talebini kabul ederek yerine vekaleten Vladimir Vasiliyev'i atadığı bildirildi.

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Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in, Abdulatipov'un erken emeklilik talebini kabul ettiği belirtildi.
 
Açıklamada, bir sonraki seçime kadar Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin başına vekaleten Vladimir Vasiliyev'in atandığı kaydedildi.
 
Gelecek yıl başkanlık seçimlerinin düzenleneceği Rusya'da, son seçimlerde düşük oy alınan bölgelerdeki liderler ve valilerden bazılarının görevlerine son verildi. Bu kapsamda Samara Bölgesi Valisi Nikolay Merkuşkin, Nijniy Novgorod Valisi Valeriy Şantsev ve Krasnoyarsk Valisi Viktor Tolokonskiy, Yamalo-Nenets Valisi İgor Kolin görevlerinden alınmıştı.
 

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