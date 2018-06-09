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Dahlan, İsrail için Kudüs’te arazi alıyor

ABD işbirlikçi Körfez ülkelerinin Filistin devletinin başına getirmek istediği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli eski Fetih lideri Muhammed Dahlan, İsrail için Mescid-i Aksa yakınlarındaki arazileri satın almaya başladı.

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ABD işbirlikçi Körfez ülkelerinin Filistin devletinin başına getirmek istediği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli eski Fetih lideri Muhammed Dahlan, İsrail için Mescid-i Aksa yakınlarındaki arazileri satın almaya başladı. El Cezire Arapça’ya konuşan 1948 Filistin İslami Hareketi’nin Başkan Yardımcısı Kemal Hatib, Dahlan’ın emrindeki bir BAE’li iş adamının Kudüs’ün Eski Şehir mevkiindeki ev ve arazilere göz diktiğini söyledi. İş adamının BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’e çok yakın olduğunu belirten Hatib, özellikle Aksa yakınlarındaki binalara fahiş fiyatlar teklif edildiğini ifade etti.

BAE’NİN OYUNU

Aksa’nın bitişiğindeki bir yapıya önce 5 milyon dolar teklif edildiğini, reddedilince miktarın 20 milyon dolara kadar çıkarıldığını dile getiren Hatib, söz konusu girişiminin BAE’nin yeni bir oyunu olduğunu vurguladı. Filistinli siyasetçi, “Aksa’yı elimizden almaya çalışıyorlar. Tüm Kudüslüler evlerini satmayarak kumpasa direnmeli” dedi. Kudüslü emlakçılar, kentteki arazilerin Arap aracılarla İsrailliler tarafından satın alınarak bölgenin Yahudileştirildiğine dikkat çekiyor.

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