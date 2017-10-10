Damat geleneksel şaka sırasında hayatını kaybetti
Çin’de damada yapılan geleneksek şaka, faciayla bitti.
Ellerinden ve bacaklarından tutularak yerdeki tahta aksama vurulan damat, bu sırada başını sert biçimde zemine çarptı. Kendinden geçen adam, olay yerinde hayata gözlerini yumdu.
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