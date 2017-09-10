Danimarka bu yıl da sığınmacı almayacak

Geçen yıl BM kotası nedeniyle alması gereken 491 sığınmacıyı reddeden Danimarka'nın, bu yıl da sığınmacı kabul etmeyeceği bildirildi.

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, Berlingske gazetesine yaptığı açıklamada, BM kotasından sığınmacı alımını geçen yılki gibi bu yıl da askıya aldıklarını belirtti.

Ülkesinin bu yıl da BM kotasındaki sığınmacıları reddedeceğini kaydeden Stöjberg, "Son yıllarda Danimarka'ya çok fazla sığınmacı geldi. Sığınmacıların ülkeye uyumunu sağlamak çok büyük bir görev. Bu nedenle nefes alabilmemiz için bir ara gerekli." ifadelerini kullandı.

Stöjberg, yürürlükteki yasayı da değiştirmek istediklerini açıklayarak, kanunun değişmesi halinde BM kotasından sığınmacı kabul edip etmeme ve sığınmacıların sayısıyla ilgili kararın Göç ve Uyum Bakanı tarafından verileceğini anlattı.

Danimarka İstatistik Kurumuna göre, 2016 yılında 6 bin 266 kişi sığınma talebinde bulunurken bu yılın ilk 7 ayında da bin 918 kişi aynı taleple başvurdu.