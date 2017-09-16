Danimarka’da ralli yarışında kaza: 2 ölü

Randers Auto Sports kulübü tarafından organize edilen yarışta, 73 yaşındaki sürücü ve 22 yaşındaki yardımcısının bulunduğu yarış otomobili pistten çıkarak yol kenarında gönüllü olarak çalışan 2 kişiye çarptı.

Kazada, 20'li yaşlardaki bir kadın ve erkek olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilin lastiğinin patladığını ve şoför ve yardımcısının yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Kazanın ardından yarışlar iptal edildi.