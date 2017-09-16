Danimarka’da ralli yarışında kaza: 2 ölü
Danimarka’nın Randers kentinde düzenlenen ralli yarışmasında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Randers Auto Sports kulübü tarafından organize edilen yarışta, 73 yaşındaki sürücü ve 22 yaşındaki yardımcısının bulunduğu yarış otomobili pistten çıkarak yol kenarında gönüllü olarak çalışan 2 kişiye çarptı.
Kazada, 20'li yaşlardaki bir kadın ve erkek olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilin lastiğinin patladığını ve şoför ve yardımcısının yara almadan kurtulduğu açıklandı.
Kazanın ardından yarışlar iptal edildi.
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