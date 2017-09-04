Darbeci General Sisi, El Dabaa mevkine inşa edilecek Rus nükleer tesis için anlaşmaya varıldığını duyurdu
Darbeci General Sisi, Rus nükleer tesisin inşası için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Sputnik'te yer alan habere göre Darbeci General Sisi İskenderiye yakınlarında yer alan El Dabaa bölgesine inşa edilecek Rus nükleer tesis için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
BRICS liderler zirvesi için Çin'de bulunan darbeci general Sisi, anlaşmanın tüm detaylarının halledildiğini belirterek gün içerisinde Ruysa devlet başkanı Putin ile imzaların atılacağını umduğunu söyledi.
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