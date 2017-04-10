Darbeci Sisi'den İhvan’ı bitirme kumpası

Mısır’ın Tanta ve İskenderiye kentlerinde Kıpti Hıristiyanlara yönelik terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği ve 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından El Arabiya’ya konuşan Mısırlı stratejist Tuğgeneral Muhammed Mustafa Hassenein, darbeci Sisi’nin İhvan’a son darbeyi vurmak için hazırlık yaptığını söyledi. Hükümetin DEAŞ’ın saldırısını bir fırsat olarak kullanacağını vurgulayan Hassenein, Sisi’nin İhvan’a yakın medyayı hedef alacağını belitti. Eşark El Evsat gazetesi yazarı Abdurralham El Raşid de köşe yazısında aynı konuya değinerek “Darbeci yönetim, İhvan’ı kaosa sürükleyerek uluslararası alanda terör örgütü olarak ilan ettirmenin peşinde” ifadelerini kullandı.

İSRAİL SINIRI KAPATTI

Öte yandan, İsrail önceki gün gerçekleşen DEAŞ saldırılarının ardından gelen istihbarat bilgileri doğrultusunda, Mısır’la olan sınırını kapattı. Sınır kapatma kararının alınmasından kısa süre sonra Sina’dan İsrail’e roket atıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.