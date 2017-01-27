Darbeci teröristlere sahip çıkan Yunanistan'dan açıklama!
Yunanistan'ın darbeci teröristlere sahip çıkması... Yunanistan Hükümeti: Türkiye'deki darbeye karşı çıktık ve Türk hükümetine destek verdik ancak yargı bağımsızdır ve kararları bağlayıcıdır.
Yunanistan'ın darbeci teröristlere sahip çıkması... Yunanistan Hükümeti: Türkiye'deki darbeye karşı çıktık ve Türk hükümetine destek verdik ancak yargı bağımsızdır ve kararları bağlayıcıdır.
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