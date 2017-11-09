DEAŞ, Suriye'nin Haseke ve Deyrizor illerinde yer alan son iki önemli bölgeden çekildi
Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin Haseke ve Deyrizor illerinde yer alan son iki önemli bölgeden çekildi.
- AA
Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin Merkede beldesinden ve Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bukemal ilçesinden çekildi. Örgütün Suriye'de elinde tuttuğu en güçlü bölgeler, terör örgütü PKK/PYD ve Beşşar Esed rejiminin eline geçmiş oldu.
Haseke ve Deyrizor'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, DEAŞ Suriye'nin kuzeydoğusunda, büyük kısmını PKK/PYD'nin işgal ettiği Haseke'deki son kalesi Merkede'den çatışmadan çekildi. Böylece Haseke'nin tamamına yakını PKK/PYD'nin kontrolüne girmiş oldu.
Örgüt, eş zamanlı olarak Irak sınırındaki Deyrizor'un Bukemal ilçesinden de çekildi.
Rejim, Rusya ve İran'ın desteğini alarak, Deyrizor kent merkezini 3 Kasım'da ele geçirmişti. Bukemal'a yönelik operasyona, Irak sınırından top atışıyla Haşdi Şabi güçleri de destek sağladı.
DEAŞ, halen Deyrizor kırsalında sınırlı bir alanda varlık gösteriyor.
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