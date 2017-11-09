DEAŞ, Suriye'nin Haseke ve Deyrizor illerinde yer alan son iki önemli bölgeden çekildi

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin Merkede beldesinden ve Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bukemal ilçesinden çekildi. Örgütün Suriye'de elinde tuttuğu en güçlü bölgeler, terör örgütü PKK/PYD ve Beşşar Esed rejiminin eline geçmiş oldu.

Haseke ve Deyrizor'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, DEAŞ Suriye'nin kuzeydoğusunda, büyük kısmını PKK/PYD'nin işgal ettiği Haseke'deki son kalesi Merkede'den çatışmadan çekildi. Böylece Haseke'nin tamamına yakını PKK/PYD'nin kontrolüne girmiş oldu.

Örgüt, eş zamanlı olarak Irak sınırındaki Deyrizor'un Bukemal ilçesinden de çekildi.

Rejim, Rusya ve İran'ın desteğini alarak, Deyrizor kent merkezini 3 Kasım'da ele geçirmişti. Bukemal'a yönelik operasyona, Irak sınırından top atışıyla Haşdi Şabi güçleri de destek sağladı.

DEAŞ, halen Deyrizor kırsalında sınırlı bir alanda varlık gösteriyor.