DEAŞ 70 sivili öldürüp elektrik direğine astı
DEAŞ, Musul'da çatışmalardan kaçmak isteyen 70 sivili öldürdükten sonra elektrik direğine astı.
- İHA
Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, konuya ilişkin "Bazı cesetler daha sonra Eslah, Zirai ve Tanak Mahallelerinde elektrik direğine asılacaktı. Diğerleri yakın cepheye götürüldüler" diye konuştu. Reuters'a konuşan bir tanık ise "Görünüşleri şok ediciydi. Onları kurtaramadık ve iki günden beri o şekilde duruyorlardı" dedi.
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