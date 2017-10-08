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DEAŞ Afganistan'da okulu ateşe verdi

Terör örgütü DEAŞ'ın, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde bir okulu ateşe verdiği bildirildi.

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Cüzcan Emniyet Müdürü Fakir Muhammad Cüzcani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Kuş Tepe'nin Garden bölgesine saldırmasının ardından bölgedeki bir erkek lisesini yaktığını belirtti.

Kuş Tepe'de teröristler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmanın yaklaşık bir haftadır sürdüğünü ifade eden Cüzcani, örgüt üyelerinin Garden bölgesini ele geçirdikten sonra 2 sivili de devlete destek verdiği gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

Fakir Muhammad Cüzcani, bölgede en kısa zamanda operasyon başlatılacağını da kaydetti.

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