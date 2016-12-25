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DEAŞ bayrağıyla Danimarka’dan Almanya’ya geçti

Danimarkalı olduğunu söyleyen maskeli bir kişi elinde terör örgütü DEAŞ bayrağıyla Almanya sınırından geçti. Berlin saldırısının ardından iki ülke arasındaki sınırdan geçişin ne kadar rahat ve ‘içler acısı’ olduğunu göstermek için böyle bir eyleme imza attığı belirtiliyor.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre bir kişi Berlin saldırısının ardından Avrupa’daki sınırların ne kadar kontrolsüz olduğunu göstermek için elinde terör örgütü DEAŞ bayrağıyla sınırı geçme denemesi yapıyor. Danimarkalı genç Almanya sınırını geçtiği görüntüleri görüntüleyerek Youtube’a yükledi.
 
Video Youtube’a şu açıklamayla kondu: “Sınır kontrollerini deniyoruz. Bir DEAŞ teröristi sınırı fark edilmeden geçebilir mi? Sınır kontrolleri yok. Açık sınırlarımızla kendinizi rahat hissediyor musunuz?”
 
Videonun sonunda denemeyi yapan genç silahla ateş ediyor gibi ve gırtlak kesiyor gibi hareketler yapıyor. 
 

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