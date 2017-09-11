DEAŞ Deyr ez-Zor’da PYD’ye alan açıyor

Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın işgal ettiği yerlerden çekilip, yerine, bölgedeki bir başka terör örgütü PKK/PYD’nin gelmesi şeklinde oynanan oyun, bu sefer de Irak sınırındaki kent Deyr ez-Zor’da yaşanıyor. DEAŞ, Rakka’ya bağlı Tabka’da olduğu gibi; petrol zengin ilin kuzeydoğu kırsalında, ABD destekli PKK/PYD karşısında çatışmaksızın iki günde yaklaşık 45 kilometre çekildi. Böylelikle, Bir Dumayn, Huceyf Zarrab, Alice, Faydat ez-Zarrab, Vadi El Humeyr, Ebu Sakira, kent merkezinin kuzeyindeki sanayi alanı ile tekstil depolarının yer aldığı bölgeler PKK/PYD’nin hakimiyetine geçti.

REJİM İLERLEMİYOR

Terör örgütü PKK/PYD unsurları, son ilerleyişin ardından, Esad rejimi güçlerinin kontrolündeki Deyr ez-Zor il merkezinin 6 kilometre yakınına ulaştı. Rejim güçleri, 5 Eylül’de batıdan ilerleyerek kent merkezine varmış ve buradaki DEAŞ kuşatmasını kırmıştı. Ancak Rusya destekli rejim güçleri ilerlemeye devam etmemişti. Bu durum, Deyr ez- Zor’un ortasından geçen Fırat nehrinin rejim ve PKK/PYD arasındaki paylaşımın sınırı olabileceği şeklinde yorumlanıyor. ABD ve Rusya petrol zengini bu kent konusunda herhangi bir pazarlık ya da anlaşma olup olmadığını resmen açıklamadı.

19 SİVİL KATLEDİLDİ

Öte yandan, bu rekabetten gene bölgede yaşayan sivillerin zarar göreceğini gösteren bir gelişme yaşandı:

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya’ya ait olduğu düşünülen uçaklar tarafından Deyr ez-Zor’un Elbulil köyüne gerçekleştirilen hava saldırılarında 2’si çocuk 19 sivil dün hayatını kaybetti. Suriyeli aktivistler saldırıda bazı cesetlerin yandığını ve tanınamaz hale geldiğini belirtti.