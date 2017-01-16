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DEAŞ, Deyrizor merkezini ikiye böldü

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin Deyrizor ilinin kent merkezinde rejim kontrolündeki bölgede ilerliyor. Terör örgütü, kuşatma altındaki rejim bölgesini ikiye böldü.

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Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin güneydoğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde ilerliyor. Kent merkezinde kuşattığı rejim kontrolündeki bölgeyi ikiye bölen örgüt, havaalanını ele geçirmeye çalışıyor.

Deyrizor'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, örgüt kuşatma altında tuttuğu kent merkezindeki rejim güçlerine karşı dün gece şiddetli bir saldırı başlattı.

Harabeş, Rusafa, Albunasir, Cirayya, Meysalun, Makabes ve Nişan bölgelerini ele geçiren DEAŞ, böylece rejimin hakim olduğu alanı ikiye bölmüş oldu.

Havaalanı çevresinde ve merkezde çatışmalar sürüyor.

DEAŞ, Deyrizor'a 2014'ün ortasında girmişti. Geniş petrol sahalarına ev sahipliği yapan Deyrizor, Fırat nehri kıyısında verimli arazilere sahip.

İlin kent merkezi hariç tümü terör örgütünün elinde.

Suriye’nin batısı ve merkezinin Irak ile karayolu bağlantısını sağlaması bu bölgeyi stratejik kılıyor.

Örgüt kuşatması altında yaklaşık 100 bin sivil yaşıyor.

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