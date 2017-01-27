Fırat Kalkanı harekatı ile ağır darbe alan DEAŞ El Bab'dan çekilmeye hazırlanıyor

DEAŞ terör örgütü mensuplarının 18 bin civarında sivilin yaşadığı El Bab'daki karargahlarını Tadif bölgesine taşıdığı ve intikallerini görüntü vermemek için artık araçlar yerine motosikletler ile yaptığı öğrenilirken, hava bombardımanında ölen teröristlerle birlikte patlayıcı tuzaklanan noktaların haritasına ulaşılamadığı için birçok teröristin daha önceden döşenen patlayıcıların infilak etmesiyle öldüğü kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede sivillerin DEAŞ terör örgütü mensuplarının tehditlerine rağmen El Bab'dan göç etmeye başladığı kaydedildi. Kentte halen 15 ile 18 bin arasında sivil halkın yaşadığının düşünüldüğü kaydedilen bilgilendirmede, DEAŞ terör örgütünün sivillerin kentten çıkmasını ciddi boyutta engellemeye devam ettiği vurgulandı.

KAÇAN SİVİLLERE ATEŞ AÇILDI, 18 KİŞİ ÖLDÜ

Son olarak DEAŞ terör örgütüne karşı oldukları bilinen Cahcah, Kadiri, Şihabi ve Silo aşiretinden 7 ailenin motosiklet ve iki pikap ile kaçmaya çalışırken Tel Batnan ile Mervaha arasındaki bölgede teröristlerin açtığı ateşte 18 sivilin öldüğü, birçoğunun da yaralandığı öğrenildi. DEAŞ terör örgütünün özellikle kendine karşı olan sivilleri şehirde tutarak kendisine kalkan yaptığı, yaşadıkları binaların alt katlarını ise silah deposu, karargah ve barınma yeri olarak kullandığı bildirildi.

Kentte su, elektrik gibi temel hizmetler ve asgari yaşam koşullarının yok denecek seviyelere indiği öğrenilirken, hastane hizmetlerinin de verilemediği ve basit nedenlerle ölümler yaşandığı kaydedilen bilgilendirmede, DEAŞ terör örgütü mensuplarının şehirde mahsur kalan sivil halkı camilere toplayıp Fırat Kalkanı Harekatına katılan askerlere yönelik saldırılarını izlettirip propaganda yaptığı belirtilerek, "Propaganda faaliyetleri ile çatışmaların teröristlerin lehine devam ettiği algısı yaratmaya çalıştıkları, bu şekilde insanların şehirden kaçmalarına engel olmaya çalıştıkları değerlendirilmektedir" denildi.

PATLAYICI TUZAKLAMAYI SÜRDÜRÜYORLAR

DEAŞ terör örgütünün savunma hatlarını kuvvetlendirmek ve karşılaştıkları kuvvetlere kayıp verdirmek için patlayıcı tuzaklamayı sürdürdüğü, aynı işlemi rejim güçlerinin ilerlediği bölgelerde ise daha zayıf şekilde yürüttükleri belirtilen bilgilendirmede, şöyle denildi:

"DEAŞ terör örgütünün El Bab'ta yaptıkları istihkam çalışmaları, daha ziyade kuzey, batı ve kuzey batı bölgelerinde sürmektedir. Rejim güçlerinin ilerlemekte olduğu bölgelerde her nedense mayın, el yapımı patlayıcı ve istihkam çalışmalarının nispeten daha zayıf olduğu bilgisi bölgedeki istihbarat kaynaklarından alınmıştır. Özellikle Bab-Kadiran yolunda Al-Albi mezrası yakınlarında sürekli istihkam çalışmaları yürütülmektedir. Diğer taraftan El Bab'ın içinde Zemzem, Fatma Al-Zahra, Senter kavşağı, Al Sani kavşağı, Hürriyet Sahası, Rai kavşağı, Otogar, Asfur ve Al-Rahib sokağı gibi bölgeler, ayrıca Kabasin girişi ve Al-Muhallak Al-Şimali'ye bombalı tuzaklar ve mayın döşenmiştir."

ÇEKİLMEYE HAZIRLANIYORLAR

TSK'nın bilgilendirmesinde terör örgütü DEAŞ militanlarının Fırat Kalkanı Harekatı ile ümitlerinin kırıldığı ve El Bab'dan çekilmeye hazırlandığına yönelik bilgiler elde edildiğine değinilerek şöyle denildi:

"DEAŞ terör örgütünün Bab’taki askeri durumuna yönelik bölgedeki çok güvenilir kaynaklardan temin edilen bilgilere göre son zamanlarda Tunuslu muhacirlerin El Bab'da yoğunluk gösterdikleri göze çarpmaktadır. DEAŞ terör örgütü tüm karargahlarını ve merkezlerini Tadif bölgesine taşımıştır. DEAŞ terör örgütünün son dönemde intikallerinde daha ziyade motosiklet kullanmakta olduğu görülmektedir. Bunun İHA dahil hava taarruzlarından sakınmak amacıyla yapıldığı değerlendirilmektedir. Biza'daki terörist sayısının az olduğu, ayrıca morallerin de son derece düşük seviyede olduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle DEAŞ terör örgütünün Biza'daki bomba yüklü araç imal atölyesi şehrin bilinmeyen bir bölgesine taşınmıştır. Ayrıca şehirdeki posta idaresi örgüt tarafından karargah olarak kullanılmaktadır. Kabasin ile ilgili gelen son bilgilerde, DEAŞ'in şehirde döşediği el yapımı mayın ve bombalı tuzakların yerlerini bilen ve bizzat döşeyen kişilerin hava taarruzunda hayatlarını kaybettiği, bu ölen teröristlerin ellerindeki haritaya da ulaşılamadığı, bu yüzden bazı terör örgütü mensuplarının mahsur kaldıkları ve hareket alanlarının kısıtlandığı, hatta bazılarının kendi bombalarıyla öldükleri bilgisi istihbar edilmiştir. Gelen son bilgilerde DEAŞ terör örgütünün, TSK’nın yürüttüğü kararlı harekattan dolayı ümitlerinin ciddi şekilde kırıldığı ve El Bab'dan çekilmeye hazırlandığı yönündedir."