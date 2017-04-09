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Afganistan’da ABD askeri öldürüldü

ABD birliklerinin DEAŞ’ın Afganistan’daki kolu ile girdiği çatışmada bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Sözcüsü Deniz Albay Bill Slavin, yaptığı yazılı açıklamada “DEAŞ-Horasan’a karşı gerçekleştirilen operasyon sırasında bir Amerikan askeri öldü.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Slavin, çatışmanın Cumartesi akşamı Afganistan’ın Nangahar vilayetinde meydana geldiğini belirtti.

ABD Ordusu yönetmeliğine göre, ailesi ve akrabaları bilgilendirilmeden askerin kimliği kamuoyu ile paylaşılmadığı için olayın detaylarını açıklamayan Slavin daha sonra bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

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