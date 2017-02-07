DEAŞ Irak'ta sivillere saldırdı 11 kişi öldü

Irak'ın Musul kentinin kuzeydoğusuna terör örgütü DEAŞ militanları tarafından katyuşa füzeleriyle düzenlenen saldırı sonucu 11 sivilin öldüğü, 6 sivilin yaralandığı bildirildi.



Irak ordusunda görevli Tümgeneral Rıdvan el Behadli, yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ militanlarının Musul'un kuzeydoğusundaki 3'üncü Zuhur Mahallesi'ne 5 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlediğini kaydetti.



Saldırıda 11 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocuklarının da yer aldığı 6 sivilin yaralandığını aktaran Behadli, çok sayıda aracın ve dükkanın da kullanılamaz hale geldiğini söyledi.



Öte yandan Irak ordusuna bağlı yetkililer, uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu 14 DEAŞ militanının öldürüldüğünü duyurdu.



Iraklı güvenlik güçleri, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den yaklaşık 100 gün sonra, kentin doğu yakasını tamamen kurtarabilmişti.



Kentin doğu yakasının terör örgütü DEAŞ militanlarından temizlenmesine rağmen, batı yakasını elinde tuttan örgüt, katyuşa ve havan mermileriyle, sivillerin yerleşim alanlarını hedef almaya devam ediyor.