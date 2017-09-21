DEAŞ karşıtı koalisyon, 'Havice' kentine operasyon başlattı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, terör örgütünün elinde bulunan Irak'ın Havice kentine operasyon başlatıldığını duyurdu.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2014 yılı başından bu yana DEAŞ'ın elinde bulunan Irak'ın Havice kentine yönelik operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Söz konusu operasyonun, Orta Fırat Vadisi'nde Telafer, Akaşat, Hadise ve Reyhana ilçelerinde elde edilen başarıların ardından geldiği belirtilen açıklamada, Havice kentinin DEAŞ'tan temizlenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Irak güvenlik güçlerinin son zamanlarda elde ettiği hızlı başarılar, Irak ordusunun DEAŞ'ı Irak'ta yok etmeye yönelik ivmesini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ın Irak'ta yenilgiye uğruyor olmasının "örgütün çöküşte olduğunu" gösterdiğini dile getiren Dillon, savaş alanında başarısız olan örgütün komuta ve kontrolden yoksun olması nedeniyle taktik değiştirerek, sivilleri hedef almaya başladığı değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Bağdat'ın 240 kilometre kuzeyinde ve Kerkük'ün batısında yer alan Havice, 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.