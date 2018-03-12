Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

DEAŞ, Kerkük-Bağdat karayolunda sivillere ateş açtı: 10 ölü

Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük-Bağdat karayolunda sahte kontrol noktası kurarak 10 sivili öldürdüğü bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kerkük-Bağdat karayolunda sahre kontrol noktası kuran DEAŞ, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından fark edilmedi. Yol üzerinde sivilleri çeviren teröristler ortalığı kana buladı: 10 ölü
 
YOLCULARI İNDİRİP ATEŞ AÇTILAR
 
Diyala emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri, DEAŞ'lı teröristlerin, Kerkük-Bağdat karayolunun Bakuba'ya bağlı El-Azim ilçesi mevkisinde sahte kontrol noktası kurarak bazı araçları durdurduğu ve yolcuları indirerek üzerlerine ateş açtığını söyledi.
 
Şemri, olayda 10 sivilin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını ifade etti.
 
Saldırının ardından DEAŞ'lı teröristlerin bölgeden kaçtığını belirten Şemri, yaralananların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
 
DEAŞ'a bağlı uyuyan hücreler, zaman zaman Kerkük-Diyala sınırındaki bölgelerde saldırı düzenliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadıklarımızı anlatsak, derdimiz Bolu Dağı´nı aşar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadıklarımızı anlatsak, derdimiz Bolu Dağı´nı aşar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA