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Rusya'nın iddiasını İran da doğruladı: DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü

İran, Rusya’nın ortaya attığı 'DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü' iddiasını doğruladı.

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Rusya, DEAŞ lideri Bağdadi'yi bir hava saldırısında öldürdüğünü iddia etmişti. 

İran Devrim Muhafızları ise Bağdadi'nin öldürüldüğünü birden fazla kanal üzerinden teyit ettiklerini açıkladı. 

Ayrıntılar geliyor...

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