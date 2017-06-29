Rusya'nın iddiasını İran da doğruladı: DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü
İran, Rusya’nın ortaya attığı 'DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü' iddiasını doğruladı.
Rusya, DEAŞ lideri Bağdadi'yi bir hava saldırısında öldürdüğünü iddia etmişti.
İran Devrim Muhafızları ise Bağdadi'nin öldürüldüğünü birden fazla kanal üzerinden teyit ettiklerini açıkladı.
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