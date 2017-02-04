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Rakka’da DEAŞ petrolüne hava saldırısı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun, Rakka’da DEAŞ petrolünü hedef aldığı bildirildi.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, koalisyon uçaklarının Rakka yakınlarında terör örgütü DEAŞ’a ait hedeflere 20 hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Açıklamada, DEAŞ’a ait 11 yakıt tankeri, altı petrol varili, üç petrol rafinerisi, bir petrol deposu ile birlikte DEAŞ militanlarınca kullanılan iki mevzi, iki tünel ile bir binanın yok edildiği ve bölgedeki tedarik yollarının tahrip edildiği bilgisine yer verildi.

CENTCOM açıklamasında ayrıca El Bab bölgesinde de üç DEAŞ hedefine saldırı düzenlendiği belirtildi.

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