DEAŞ terörünün Irak'a faturası ağır oldu

Bölgede askeri faaliyet gösteren ülkelerden DEAŞ terörünün Irak'tan kazındığına yönelik açıklamalar yapılmaya devam ederken, DEAŞ terörünün geride bıraktığı yıkımı yeniden inşa etmenin faturası ağır oldu.

Kuzey ve batı Irak'ta üç yıldır devam eden çatışmalar, ülkenin bu bölgelerini harabeye çevirdi. Bağdad yönetimi bu yıkımın yeniden inşa edilebilmesi için yaklaşık olarak 100 milyar dolarlık bir fatura öngörürken, terör örgütü DEAŞ tarafından ele geçirilmiş en büyük şehir olan Musul'daki yetkililer, bu miktarın yalnızca kendi şehirlerini onarmaya yeteceğini ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler Irak genelinde birkaç şehirde yeniden inşa sürecini başlatmış durumda olsa bile, bu girişim, ihtiyaç duyulana yardıma kıyasla çok küçük bir adım olarak görülüyor.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Irak topraklarına şimdiye dek 2,7 Iraklı geri dönerken, halen 3 milyon Iraklı yurtlarından edilmiş halde mülteci kamplarında bulunuyor.

Üç yıllık bu süreçte en büyük darbeyi alan Musul kentiyle ilgili olarak, Birleşmiş Milletler yaklaşık 40 bin evin yeniden inşa edilmesi ve restore edilmesi gerektiğini söylerken, zamanında iki milyon insanın yaşadığı 600 bin evin tekrar şehre kazandırılamayacak halde bulunduğunu belirtiyor.

Musul şehrinin belediye ve yeniden inşa işlerinden sorumlu yetkilisi Abdulsattar al-Habu, AP ajansına yaptığı açıklamada, yeniden inşa sürecinin uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Musul eğer yeniden inşa edilemiyorsa, yeniden doğmak zorunda." ifadelerini kullandı.