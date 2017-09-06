DEAŞ'a ağır darbe vuruldu ama...

Rakka operasyonu 3 aydır devam ederken, koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği operasyonda Rakka'nın tarihi yerlerinden biri olan Bağdat kapısı, terör örgütü DEAŞ'tan geri alındı.

3 MAHALLEDE ÇOK SAYIDA DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Kentin yüzde 65'i DEAŞ'tan temizlenirken YPG ile DEAŞ arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi. Kentin Mensura, Sekene ve Emin mahallelerinde şiddetli çatışmalar devam ederken, Rakka kentinin merkezinde yer alan söz konusu 3 mahallede çok sayıda DEAŞ'lının öldürüldüğü belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ TEMİZLENDİ YERİNE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG GELDİ

Rakka'da, DEAŞ'tan temizlenen tarihi Bağdat kapısı, eski Rakka'yı çevreleyen tarihi surların başlangıcın da yer alıyor. Demir korkuluklarla kapalı olan Bağdat Kapısı, 1980’li yıllarda Suriye rejimi tarafından restore edilmiş. 30 metre yüksekliğinde bulunan Bağdat kapısının alınmasıyla güneyden eski Rakka'ya giden yolun kontrolü de tamamen YPG'ye geçti.