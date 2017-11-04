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DEAŞ’ın elinde çöl kaldı

Suriye’de rejim Deyr ez Zor’u, Irak’ta ise ordu birlikleri El Kaim’i terör örgütü DEAŞ’tan ele geçirdiğini duyurdu. Son gelişmeler ile birlikte örgüt, dar bir çöl bölgesine sıkıştırıldı.

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Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ, kan kaybederek sona yaklaşıyor. Esad rejimi ve Irak ordusunun düzenlediği harekatlarla örgüt elinde kalan son şehirler olan Kaim ve Deyr ez-Zor’u da kaybetti. Suriye devlet televizyonu, Esad’a bağlı güçlerin Rusya’nın hava desteğini alarak sürdürdükleri operasyonda, Deyr ez-Zor’un merkezini tamamıyla ele geçirerek yönünü Elbukemal’e çevirdiğini bildirdi.  Irak’ta ise DEAŞ’a yönelik harekâtına hız veren ordu birlikleri, ülkede örgütün son kalesi olarak nitelendirilen El Kaim’e girdiğini açıkladı. AFP’ye konuşan Iraklı Komutan Numan El Zubey Kaim Sınır Kapısı’nda da hâkimiyeti sağladıklarını belirtti. Irak ve Suriye’deki son gelişmeler ile birlikte DEAŞ, çöl bölgesinde sıkıştırılmış oldu.

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