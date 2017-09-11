DEAŞ'ın IKBY'ye maliyeti 20 milyar doları buldu

Erbil merkezli Stratejik Araştırma ve Bilgi Merkezi Başkanı Aras Hoşnav, AA muhabirine verdiği mülakatta "DEAŞ'ın IKBY'ye doğrudan ve dolaylı etkileri ile neden olduğu zarara" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEAŞ'ın IKBY'ye doğrudan etkilerinin "terör saldırılarının oluşturduğu zarar ve örgütle mücadele için ayrılan bütçe" şeklinde gerçekleştiğine işaret eden Hoşnav, bunun da 10 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ettiğini ifade etti.

"DEAŞ ile mücadele için ayda 100 milyon dolar harcanıyor"

Hoşnav şunları söyledi:

"Bu zarar, savaştaki harcama ve hasar gören bölgeleri kapsıyor. DEAŞ ile mücadele için aylık en az 100 milyon dolarlık lojistik harcama yapılıyor. Bu da yılda bir milyar 200 milyon dolar ediyor. Son 3 yılda DEAŞ ile mücadele için 3 milyar 600 milyon dolar harcandı. Bunun yanında zarar gören askeri malzemeler de var. Saldırılarda zarar gören bölgeler de dahil edilince DEAŞ'ın IKBY'ye doğrudan verdiği zarar toplamda yaklaşık 10 milyar dolar civarında."

İç göç ve sığınmacılarla birlikte bölgenin nüfusu yüzde 35 arttı

Hoşnav, Irak'ın çeşitli bölgelerindeki DEAŞ saldırıları nedeniyle IKBY'nin yoğun göç aldığını belirterek, bunun da bölgeye ciddi bir yük getirdiğini ifade etti. İç göçmen meselesinin DEAŞ'ın IKBY'ye dolaylı etkisi şeklinde değerlendirilebileceğini dile getiren Hoşnav, şunları kaydetti:

"DEAŞ saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce sivil, Kürt bölgesine sığınmak zorunda kaldı. Irak'ın farklı şehirlerden kaçan bir milyon 800 bin iç göçmen bölgeye geldi. Buna 200 bin Suriyeli sığınmacı da eklenince bölgenin nüfusu yüzde 35 arttı. Bu da beraberinde su, elektrik, eğitim ve sağlık gibi alanlarda ek yük getirdi. Bu masrafları da hesaplarsak 10 milyar dolara tekabül etmektedir."

Hoşnav, "DEAŞ'ın IKBY'ye son 3 yıl içinde doğrudan ve dolaylı olarak verdiği zarar toplamda 20 milyar doları buluyor." dedi.

Özel sektördeki yatırımlar durma noktasına geldi

DEAŞ öncesinde IKBY ekonomisinin gelişme içinde olduğunu ve yatırımların hızla arttığını vurgulayan Hoşnav, terör saldırılarının tırmanışa geçtiği 2014 yılı başından itibaren bu olumlu durumun tersine döndüğünü söyledi.

Hoşnav, "2013 yılında Erbil başta olmak üzere IKBY'de faaliyet gösteren şirketlerin sayısı 7 bini geçiyordu. Yaklaşık 40 milyar dolara ulaşan özel sektördeki yatırımlar terör saldırılarının başlamasıyla birlikte durma noktasına geldi." diye konuştu.