DEAŞ'ın kaçırdığı Lübnanlı askerlerinin cesedine ulaşıldı

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal kırsalında orduya ait birimlerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda DEAŞ tarafından kaçırılan son askerin de cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, bugün ulaşılan askerle birlikte 9 askerin cesedinin kimliklerinin tespiti için DNA testi yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

- "Dağların Şafağı" operasyonu

Lübnan ordusu, 19 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı "Dağların Şafağı" operasyonunun 28 Ağustos'ta sona erdiğini duyurmuştu.

Lübnan ordusu ve DEAŞ arasında sağlanan anlaşma kapsamında, DEAŞ'ın 2014'te kaçırdığı 9 Lübnan askerinin cesedini Lübnan'a teslimine karşılık, terör örgütü Suriye'nin Deyrizor şehrine çekilmişti.

Lübnan emniyeti ise kaçırılan askerlerden 8'inin cesetlerini pazar günü teslim almıştı. Lübnan Emniyeti Genel Müdürü Abbas İbrahim, yapılan anlaşma gereğince ülkenin doğusundaki dağlık bölgede bulunan DEAŞ militanlarının Suriye'nin Deyrizor şehrine gideceklerini belirtmişti.

Lübnan ordusu ve Hizbullah örgütünün, bölgede DEAŞ tarafından kazılan mağaraları, hazırlanan siperleri ve döşenen mayınları imha etme işlemi devam ediyor.

Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal kasabasında Ağustos 2014'te ordu birlikleriyle Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında 5 gün devam çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86 asker yaralanmış, çok sayıda asker de kaçırılmıştı.