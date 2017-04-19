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DEAŞ’ın Musul’da kimyasal kullandığı iddia edildi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonu Irak’taki Birleşik Kara Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Martin, 'DEAŞ Musul yakınlarında kimyasal kullandı. Atılan kimyasal Irak güvenlik güçlerini ve bizim kuvvetlerimizi etkilemedi. Kullanılan kimyasal madde ile ilgili elimizde kesin bir bilgi yok. Test için gönderdik. Bizim kuvvetlerimiz de Irak Güvenlik Güçleri ile birlikte ve onlarla aynı riski paylaşıyoruz'

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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonu Irak’taki Birleşik Kara Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Joseph Martin, DEAŞ’ın Musul kentinin batı yakasında Irak askerlerine karşı kimyasal mühimmat kullandığını söyledi.

Tümgeneral Martin, Savunma Bakanlığında (Pentagon) video konferans yöntemi ile bağlanarak Musul’un DEAŞ’tan alınması için yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Martin, "DEAŞ Musul yakınlarında kimyasal kullandı. Atılan kimyasal Irak güvenlik güçlerini ve bizim kuvvetlerimizi etkilemedi. Kullanılan kimyasal madde ile ilgili elimizde kesin bir bilgi yok. Test için gönderdik." dedi.

ABD’li komutan, kaç Irak askerinin söz konusu kimyasal saldırıya maruz kaldığına yönelik sorulara yanıt vermezken, saldırıya maruz kalan bütün askerlerin sağlık kontrolünden geçirildiğini ifade etti.

Martin, kimyasal saldırının havan gibi dolaylı bir ateş sistemi ile Irak askerlerine fırlatıldığını belirtti. Martin, saldırı sırasında ABD ve diğer koalisyon ülkelerinin destek unsurlarının da o bölgede olup olmadığı konusundaki soruları yanıtsız bıraktı.

Gazetecilerin, Amerikan ve Avustralyalı askerlerin saldırı bölgesinde bulunduğuna dair haberleri sorması üzerine Martin, “Bizim kuvvetlerimiz Irak Güvenlik Güçleri ile birlikteler ve onlarla aynı riski paylaşıyoruz.” cevabını verdi.

Martin, şunları belirtti:

"Ön cephede bulunan tüm kuvvetler uygun teçhizata sahip. O teçhizatı nasıl kullanacakları konusunda eğitim de aldılar. Bizim kuvvetlerimiz de Irak güçlerine DEAŞ kimyasal silah kullanmaya karar verdiğinde ne yapacakları konusunda yardım etmek üzere eğitildiler.”

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