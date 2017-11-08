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DEAŞ’ın propaganda görüntüsünü paylaşan Le Pen’in dokunulmazlığı kaldırıldı

Aşırı sağ parti Ulusal Cephe (FN) Başkanı Marine Le Pen’in twitter hesabından yaptığı DEAŞ paylaşımı sebebiyle dokunulmazlığı kaldırıldı.

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  Bir televizyon programında FN ve DAEŞ’e ortak özellikler bulan sunucuya twitterdan cevap veren Le Pen, DEAŞ’ın öldürme görüntülerini paylaşarak “DEAŞ budur” paylaşımı yapmıştı. Olay üzerine görüntülerde öldürülen James Foley’in ailesi oğullarının görüntüsünün kaldırılmasını talep etmişti. Görüntüleri kısmen kaldıran Le Pen’in dokunulmazlığı Meclis tarafından kaldırıldı. Le Pen hakkında “şiddet içerikli görüntü” paylaşımı sebebiyle İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve’ün talebi üzerine soruşturma başlatıldı.

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