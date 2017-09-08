DEAŞ'ın 'savaş bakanı' öldürüldü

Rus haber sitesi Sputnik'in geçtiği habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava saldırısının gerçekleştirildiği sırada DEAŞ'ın komuta merkezinde toplantıda hazır bulunan DEAŞ'ın savaş bakanı Gulmurod Halimov aldığı yaralar sonucu öldü" ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Deyr ez Zor yakınlarındaki komuta merkezine yapılan hava saldırısında DEAŞ'ın 4 etkili komutanının da aralarında bulunduğu 40 militanın öldürüldüğü duyuruldu.

Açıklamaya göre, Suriye rejiminin operasyonlarının görüşüldüğü komuta merkezinde, Tacikistan asıllı ve daha önce Tacikistan ordusunun özel kuvvetler biriminde görev yapmış olan ve daha sonra DEAŞ'a katılan "savaş bakanı" Gulmurod Halimov da vardı.

Açıklamada "Elimize ulaşan ve doğrulanan bilgilere göre, öldürülen militanlar arasında 4 etkili komutan da vardı. DEAŞ eğitim kamplarına yeni militanların atanması ve mali işlerden sorumlu ‘Deyr ez Zor Şerifi' Ebu Muhammed El Şimali ve ‘savaş bakanı' Gulmurod Halimov da vardı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Halimov'un aldığı ölümcül bir yaradan dolayı hayatını kaybettiği de vurgulandı.