Babasını DEAŞ’ın saldırılarında kaybeden Yahya: Türk askeri olmak istiyor

Geçtiğimiz yıl terör örgütü DEAŞ’ın zulmüne yakından tanık olan Suriye’nin Azez kırsalında bulunan Barakatı köyünde çocukların okuduğu okullarla birlikte, hayalleri ve umutları da yerle bir oldu.

ÖNCE DEAŞ KABUSU, SONRA ABD BOMBARDIMANI

Suriye’nin Azez kırsalında bulunan Barakatı köyü, geçtiğimiz yıl DEAŞ zulmünü yakından yaşadı. DEAŞ’lı teröristler, köyde yaklaşık 5-6 ay boyunca köylülere korku saldı. Bazı köylüler kaçarak kurtulmayı başarırken, bazı aileler ise günlerce savaşa yakından tanık oldu. ABD uçakları da köyü vurdu. Bir çok evin yanı sıra, miniklerin eğitim gördüğü okulda yıkıldı.

ÖSO'NUN TEMİZLEDİĞİ KÖYE TÜRKİYE DESTEĞİ

Özgür Suriye Ordusuna bağlı Sultan Murat Tugayı, Barakatı köyünü DEAŞ’tan temizlemek için çatışmaya girdi. Yaklaşık 5 gün süren çatışmaların ardından köy, teröristlerden tamamen temizlendi. Yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen, köyde savaşın izleri hala duruyor. Aileler köye geri dönerek yıkılan evlerini tekrar inşa ediliyor. Türk hükümetinin destekleriyle köye yeni bir okul da yapılıyor.

Okullarıyla birlikte çocukların yıkılan hayallerini de tekrar inşa ediliyor. Öğrenciler, geçici olarak kurulan çadırlarda eğitim görüyor. Bazı çocuklar ise yer yetersizliği sebebiyle yıkılan okulda ders görüyor.

BABASINI DEAŞ ÖLDÜRDÜ: "TÜRK ASKERİ OLMAK İSTİYORUM"

Okulda eğitim gören ve 3. sınıfa giden Yahya’nın sözleri ise gözleri yaşartıyor. Babasını DEAŞ’ın saldırılarında kaybeden Yahya, babasının intikamını alabilmek için Türk askeri olmak istiyor. Her gece babasını rüyasında gördüğünü ve özlediğini ifade eden Yahya, babası öldüğü için çok ağladığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BİZE ÇOK YARDIMI OLDU"

Yıkılan okulun müdürü DEAŞ saldırılarına ilişkin, “Bu köyde çok büyük çatışmalar yaşandı. DEAŞ, bu köyleri bombaladı. Camilerimiz okullarımızı evlerimizi bombaladı. Bombalanmadan önce bu okulda 7 sınıf 400 öğrenci vardı. Türkiye’den Allah razı olsun. Okulumuzu tamir ediyorlar. Bu okulumuzu yeniden yapacaklar. Türkiye bize çok yardım etti” diye konuştu.

Okulda öğrenci olan 3. Sınıfa giden 10 yaşındaki Betül de, DEAŞ’ın saldırılarından dolayı korktuğunu söyledi. Hayalinin doktor olmak olduğunu ifade eden Betül, insanları kurtarmak ve ölmelerini istemediği için doktor olmak istediğini söyledi.

Azez kırsalındaki Barakatı köyünde yaklaşık bin kişi yaşıyor.