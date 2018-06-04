DEAŞ'tan Haşdi Şabi’ye saldırı: 4 ölü
Irak’ın Selahattin kentinde DEAŞ ile Haşdi Şabi arasında çıkan çatışmada 4 Haşdi Şabi mensubu öldü, 2 kişi de yaralandı.
- IHA
Selahattin kenti güvenlik güçleri, Samara’nın güneybatısındaki el-Ferhatiye bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Şii Haşdi Şabi güçleri arasında akşam çatışma yaşandığını aktardı. Çıkan çatışmada 4 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yapılan açıklamada çatışmadan sonra kaçan DEAŞ militanlarının yakalanması için bölgede operasyon başlattığı belirtildi.
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