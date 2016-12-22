Demokratik Kongo'daki protestolarda 275 kiþiye gözaltý

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki (DKC) protesto gösterilerinde 275 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtildi.

Polis sözcülerinden Pierrot Mwanamputu, düzenlediði basýn toplantýsýnda, Devlet Baþkaný Joseph Kabila'nýn görevi býrakmasý talebiyle ülke çapýnda salý gününden bu yana süren gösterilerde 275 protestocunun gözaltýna alýndýðýný açýkladý.

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiði protestolarda baþkent Kinþasa'da 8 karakolun yaðmalanýp ateþe verildiðini ve 34 belediye otobüsünde maddi hasar meydana geldiðini kaydeden Mwanamputu, güvenlik tedbirleri kapsamýnda yeni yýla kadar polisin sokaklarda nöbet tutacaðýný bildirdi.

Muhalefet ise çok sayýda kiþinin Kabila karþýtý olmalarý nedeniyle gözaltýna alýndýðýný ileri sürdü.

Ülkedeki BM Ýnsan Haklarý Direktörü Jose Maria Aranaz da güvenlik güçlerinin þiddete baþvurmasýný kýnadý.

DKC'de halkýn 2016 sonuna kadar yerel, genel ve devlet baþkaný seçimi için sandýk baþýna gitmesi bekleniyordu ancak geçen ay yapýlmasý öngörülen devlet baþkaný seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmiþti.

Ülkede seçimlerin düzenlenebilmesi amacýyla muhalefetin bir kýsmý ile iktidar arasýnda eylülde baþlatýlan diyalog görüþmeleri, ekimde imzalanan bir anlaþmayla sona ermiþti. Anlaþmada, devlet baþkaný seçimi için halkýn Nisan 2018'de sandýk baþýna gitmesi, Kabila'nýn seçime kadar iktidarda kalmasý öngörülmüþtü.

Ancak iktidar, muhalefetteki bazý partilerin birleþmesinden oluþan Deðiþim için Kazanýlmýþ Güçler Topluluðuyla uzlaþmaya varamadý.

Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü (HRW), güvenlik güçlerinin ülkede 20 Aralýk'ta baþlayan gösterilere müdahale etmesi sonucunda çýkan arbedede 26 kiþinin hayatýný kaybettiðini duyurmuþtu.