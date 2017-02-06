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Der Spiegel’e içeriden tepki

Alman Der Spiegel dergisinin Trump’ı Özgürlük Heykeli’nin başını keserken gösteren görseli Almanya’da da tepki aldı.

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Welt gazetesi, “Spiegel’in kapağı gazeteciliği değersizleştiriyor” diye dergiyi eleştirirken, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lamsdorff kapağı ‘uygunsuz’ bulduğunu söyledi. Gösterilerde elden ele dolaşan kapağı tasarlayan ve Küba’dan mülteci olarak ABD’ye gelmiş olan Edel Rodriquez ise Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada çizimini savundu.

 

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