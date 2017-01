Derin ABD Trump'a operasyon mu yapıyor? ABD’nin en çok satan gazetelerinden The New York Times, İngiliz The Guardian gazetesi ve CNN'de dün gece yer alan haberler Amerika’yı karıştırdı. 20 Ocak'ta görevi Obama yönetiminden devralacak olan yeni Başkan Donald Trump’ın Rus istihbarat birimleriyle yakın işbirliği içinde olduğu öne sürüldü. Trump, iddiaları kesin dille yalanladı.