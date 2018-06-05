Dinozor iskeleti 2,36 milyon dolara satıldı

CNN'in haberine göre, müzayede evi Aguttes'in, Paris'te Eyfel Kulesi'nin ilk katında sergilediği, bütünlüğünü neredeyse korumuş olan 150 milyon yıllık dinozor iskeleti, açık artırmada 2,36 milyon dolara alıcı buldu.

ABD'de Wyoming'de 2013-2015 yıllarında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan iskeletin 2,6 metre yüksekliğe, neredeyse 9 metre uzunluğa sahip olduğu belirtildi.

Bilim adamlarının etobur olduğunu tespit ettiği ve iskeletinin yaklaşık yüzde 70'i zarar görmemiş dinozorun türü ise keşfedilememişti.

Omurgalılar Paleontoloji Topluluğu geçen ay Aguttes'e türü belirlenemeyen dinozorun satışının iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Aguttes, satıştan elde edilen gelirin bir bölümünün, iki vahşi yaşamı koruma vakfına verileceğini duyurdu.