Diplomasi çöktü fosfor yağdı

7 GÜNDE 500 ÖLÜ

uriye’de muhaliflerin denetimindeki Doğu Guta’yı abluka altına alarak bomba yağdıran Esad rejimi, diplomatik sürecin tıkanmasını fırsat bilerek katliamlarını sürdürdü. Guta’daki 700 kişinin tıbbi tahliyesi için bir ay insani ateşkes talep eden Kuveyt tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunulan karar tasarısını Esad’ın müttefiki Rusya’nın engellemesi sonrası harekete geçen rejim güçleri önceki gece boyunca Guta’yı yasaklı fosfor bombasıyla hedef aldı.

İSRAİL GİBİ SALDIRDI

Rejim milisleri sivilleri İsrail’in Gazze’de kullandığı fosfor bombasıyla vurdu. Duma’da 15, Şifoniye ve Abadde’de 5’er, Kefer Batna’da 3, Ayn Terma, Zemelka ve Hamuriye’de 2’şer ve Haresta Sakba, Medyere ve Merc’de birer sivilin can verdiği saldırıların ardından açıklama yapan muhalifler son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısının 500’e yükseldiğini duyurdu.

NİHAYET ATEŞKES

Esad katliamlarını sürdürüken BMGK ise üç kez ertelemenin ardından ancak dün gece insani ateşkes kararı alabildi. İsveç ve BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konsey’de oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye’ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta’daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı. Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ‘’güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir’’ bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ‘’durumu ağır hasta ve yaralıların’’ tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ‘’gecikmeden’’ çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi. Kararda ayrıca özellikle rejimin kuşatması altında olan insani durumun ‘’alarm verdiği’’ Doğu Guta’da da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya’da kuşatmanın kaldırılması talebinde bulunuldu.

Rejim milislerinin fosfor bombasıyla vurduğu Doğu Guta’da yaralanan siviller, ablukanın yol açtığı ilaç yetersizliği nedeniyle kısıtlı imkanlarla tedavi ediliyor. ‘SIĞINAĞIN DIŞINDA YAŞAM YOK