Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile gündemdeki konular üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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