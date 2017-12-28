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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile gündemdeki konular üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

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