Dışişleri Bakanlığı: Kerkük'teki Türkmenleri hedefleyen bombalı saldırıları kınıyoruz

bombalı saldırıları kınayarak, Irak hükümetine "istikrarı bozmak isteyen iç ve dış odaklara fırsat vermemesi ve gereken güvenlik önlemlerini alması" çağrısında bulundu.

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, dün geç saatlerde Kerkük'te Iraklı Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere düzenlenen bombalı saldırıları kınayarak olaylarda yaralanan çok sayıda Kerküklü soydaşa acil şifa diledi.

Son dönemde, bilhassa Iraklı Türkmenleri hedef almaya devam eden bu saldırılar nedeniyle Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünün teminatını oluşturan Türkmen soydaşların huzur ve bekasına yönelik azami hassasiyetini vurgulayan Aksoy, "Irak hükümetine Kerkük'te yeni oldu bittiler yaratarak Irak'ın istikrarını bozmak isteyen iç ve dış odaklara fırsat vermemesi ve gereken güvenlik önlemlerini alması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.